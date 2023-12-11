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Bolu'da trafik kazası: İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Nüfus Müdürlüğü şefi yaralandı

11 Aralık 2023 11:33 Son Güncelleme: 11:34 Abone Ol

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve İlçe Nüfus Müdürlüğü şefi Fatih Gencer yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.