Bolu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa A. idaresindeki 34 NVL 851 plakalı hafif ticari araç ile Serhat B. yönetimindeki 06 DP 2824 plakalı otomobil, Mengen-Devrek kara yolu devlet hastanesi kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan 3'ü, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
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