Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu D-100 kara yolunda bir otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Çaydurt mevkisi İstanbul istikametinde Ali Y. idaresindeki 34 GU 118 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 81 ACV 108 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Hamide Y, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
