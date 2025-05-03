Bolu'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 10 Yaralı
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Bolu'da D-100 kara yolu Abant kavşağında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

BOLU'da D-100 kara yolu Abant kavşağında hafif ticari araç ile otomobilin çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden R.T. yönetimindeki 34 VS 3957 plakalı, 8 kişinin içerisinde olduğu hafif ticari araç ile kavşaktan dönüş yapan F.Y. idaresindeki 42 FY 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. 10 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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