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Bolu'da TOKİ konutları yakınında 2 tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Bolu'da TOKİ konutları yakınında 2 tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Bolu'da Dağkent 2. Etap TOKİ Konutları mevkisinde park halindeki 14 AC 645 plakalı tırda çıkan yangın, yanındaki 34 ETZ 321 plakalı tıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen 2 tırda hasar oluştu.

Bolu'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dağkent 2. Etap TOKİ Konutları mevkisinde park halindeki 14 AC 645 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın aracın yanındaki 34 ETZ 321 plakalı tıra da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen 2 tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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