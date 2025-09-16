Bolu'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tıra çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde İ.Y. idaresindeki 07 KH 554 plakalı otomobil, Doğancı Köyü mevkisinde önünde ilerleyen 33 AJP 662 plakalı tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel