Bolu'da tır tilkiye çarpmamak için dere yatağına devrildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün önüne çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün önüne çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına devrildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinden Nallıhan istikametine seyreden O.Y. idaresindeki tırın önüne bir anda tilki çıktı. Sürücünün tilkiye çarpmamak için manevra yapması sonucu tır kontrolden çıktı.
Köprüden düşen tır dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.