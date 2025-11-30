Bolu'da Tekke Barajı İçin Mezarlar Taşındı

BOLU'da 76,5 metre yüksekliğindeki Tekke Barajı'nın 2026 yılında tamamlanmasıyla, su altında kalacak olan Tekkedere köyünün Devren Mahallesi'ndeki 200 kabir, başka bir alana taşındı. Yeni mezarlıkta gıyabi cenaze namazı kılındı, mevlit okundu.

Merkeze bağlı Tekke köyleri mevkisindeki Köroğlu Çayı üzerine yapılan Tekke Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalarına 2014'te başlanıp, 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedeflenen baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak. Bu kapsamda, arıtma tesisi de yapılacak. 76,5 metre yüksekliğe sahip barajda, 56 milyon metreküp su tutulması hedefleniyor. Barajdan alınacak suyla aynı zamanda 148 bin dekar arazinin tarımsal sulanması öngörülüyor. Barajın su tutmasıyla Tekkedere köyünün Devren Mahallesi, Köroğlu Çayı'nın suları altında kalacak. 45 hane bulunan köyde yaşayanlar, kendileri için yeni yapılacak köye taşınmayı bekliyor. Barajın yakınında yeni bir köy alanı da belirlendi. Barajın su tutmasıyla birlikte köyün Devren Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 kabrin bulunduğu mezarlık da sular altında kalacak.

200 NAAŞ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Müteahhit firma tarafından mezarlar, belirlenen başka alana taşındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından köy meydanında onlarca kişi gıyabi cenaze namazı için toplandı. Köy meydanında 200 kişi için gıyabi cenaze namazı kılınarak, mevlit okutuldu. Düzenlenen törene Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.