Haberler

Bolu'da Tedavi Edilen Kara Akbaba Doğaya Salındı

Bolu'da Tedavi Edilen Kara Akbaba Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kıbrıscık ilçesinde bitkin halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı. 15 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan kuş, kafesten uçup gökyüzünde kayboldu.

Bolu'da bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Kıbrıscık ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle bitkin düşen ve yaklaşık 15 gün tedavi gören kara akbaba, sağlık durumu iyileşince ilçedeki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kafesten çıktıktan sonra bir süre uçup kayaların üzerine konan akbaba, daha sonra gökyüzünde süzülerek gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.