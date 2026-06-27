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Bolu'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Bolu'da D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne seyreden V.U. idaresindeki 41 BCN 147 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kasaplar mevkisinde yoldan çıktı.

Takla atıp yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan bir otelin otopark kısmında durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin içinde sıkışan V.U. ile N.Ç. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
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