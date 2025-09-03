Bolu'da Şüpheli Maddeden Etkilenen Polislerden Dördü Taburcu Edildi

BOLU'da durdurulan yabancı plakalı bir otomobilin yakıt deposunda tespit edilen şüpheli maddenin incelenmesi sırasında ortaya çıkan gazdan etkilenip tedavi altına alınan 9 polisten 4'ü taburcu edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine yabancı plakalı bir otomobil Anadolu Otoyolu'nda durduruldu. Otomobilde ekiplerin detaylı incelemesinde, aracın yakıt deposunda şüpheli madde olduğu tespit edildi. Maddenin tespiti için yapılan inceleme sırasında polislerden 9'u, ortaya çıkan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ünitesi'nde kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan polisler, ardından servislere alındı. Polislerden 4'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde taburcu edildi. 1 polisin yoğun bakım ünitesinde, 4 polisin ise serviste tedavisi sürüyor.

Polislerin zehirlenmesine neden olan kimyasal maddenin, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.