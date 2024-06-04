Bolu'da su kanalına düşen geyik kurtarıldı

Bolu'nun Seben ilçesinde su kanalına düşen geyik kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hoçaş köyündeki Hes'e su sağlanan kanala düşen geyiğin çıkamadığını gören vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ile HES görevlileri, kanalın çevresindeki tellerden bir kısmını kesip geyiği bu noktaya yönlendirdi.

Kesilen tellerden çıkan geyik, ormanlık alanda gözden kayboldu.