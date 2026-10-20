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Bolu'da sonbaharda ağaçlar sarı ve kızıl tonlarıyla Bolu Dağı geçişinde görüntülendi

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Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da dağ yamaçlarındaki ağaçlar sonbahar renklerine büründü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü havadan görüntülendi; Elmalık mevkisinden Bolu Dağı Tüneli çıkışına uzanan güzergah sürücülere manzaralı yolculuk sunuyor.

Bolu'da ağaçlar yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte, dağların yamaçlarında sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Elmalık mevkisinden Bolu Dağı Tüneli çıkışına kadar uzanan güzergahtaki renk çeşitliliği, sürücülere güzel manzarada yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA
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