Bolu'da asayiş
Bolu'da 25-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen asayiş operasyonlarında 169 olaydan 109'unun failleri yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı. Narkotik operasyonlarında da 2 kişi tutuklandı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 25-31 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim ile operasyonlar düzenlendi.
Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 13 kişiden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.
Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise yapılan 2 operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda da 4 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.