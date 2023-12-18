Bolu'da Soğuk Hava Etkili Oldu: Araçlar ve Ağaçlar Dondu

BOLU'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları ve ağaçlar dondu. En düşük sıcaklık kentin yüksek kesimlerinden biri olan Sarıalan mevkiinde sıfırın altında eksi 9 derece olarak ölçüldü.

BOLU'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları ve ağaçlar dondu. En düşük sıcaklık kentin yüksek kesimlerinden biri olan Sarıalan mevkiinde sıfırın altında eksi 9 derece olarak ölçüldü.

Bolu'da kent merkezinde etkili olan soğuk hava gece saatlerinde daha fazla hissedildi. Kentte dondurucu soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde yeşil alanlar ve ağaçlar da dondu.Meteroloji verilerine göre kentte en düşük sıcaklık sıfırın altında eksi 9 derece ile Sarıalan mevkiinde ölçülürken, Abant Gölü Milli Parkı'nda ise hava sıcaklığı eksi 8 olarak ölçüldü. (DHA)