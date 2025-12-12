Haberler

SMA'lı Rüzgar bebek için valilik onaylı bağış kampanyası

SMA'lı Rüzgar bebek için valilik onaylı bağış kampanyası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1,5 aylık Rüzgar bebeğin yurt dışındaki tedavisi için 1 milyon 820 bin dolar toplanması amacıyla bir bağış kampanyası başlatıldı. Aile, Bolu Valiliği'nden onay aldı ve destek çağrısında bulundu.

BOLU'da SMA Tip 2 tanısı koyulan 1,5 aylık Rüzgar bebeğin yurt dışındaki tedavisi için gerekli 1 milyon 820 bin doların toplanması için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı.

Ebru Uğurlu-Ümit Göktaş çiftinin bebeği Rüzgar, 31 Ekim'de dünyaya geldi. 10 günlükken yapılan topuk kanı incelemesi sonucu Rüzgar bebeğe SMA Tip 2 tanısı konuldu. Anne Ebru Uğurlu Göktaş ve baba Ümit Göktaş, evlatlarının yurt dışında tedavisi için Bolu Valiliği'ne bağış kampanyası başvurusunda bulundu. Valilik, Rüzgar bebeğin yurt dışındaki tedavisi için gerekli 1 milyon 820 bin doların toplanması için kampanyaya izin verdi.

'RÜZGAR'I BERABER KURTARALIM'

Anne Göktaş, bebeği için destek çağrısında bulunarak, "Bolu halkı olarak, çevre illerimiz olarak lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin, oğlum Rüzgar'ı beraber kurtaralım. Bu süreçte yanımızda olursanız, çok teşekkür ediyorum. Onun iyileşmesi için 1 liranız bile olsa bizim için çok kıymetli. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. İyileşmesi için hepinize ihtiyacımız var. Henüz 10 günlükken topuk kanından alınan kanla, SMA teşhisi konuldu. Daha sonra tedavilerimize başladık. Türkiye'de 2 yöntem veriliyor. Biri belden iğne şeklinde, birisi şurup. Biz çok küçük olduğu için şurubu tercih ettik. Ama bu şurup bizim sürecimizi uzatıyor. Kesin çözümümüz, yurt dışında olan bir ilaç tedavisi. Şu an sadece yurt dışında olan tedavi bizi iyileştirebilir. Bu tedaviyi almamız için de 6 ayımız var, 6 ayımıza kadar hiçbir kas kaybı yaşamadan bu tedaviyi alırsak, Rüzgar iyi olacak inşallah" diye konuştu.

'DESTEKSİZ HİÇBİR ŞEKİLDE BU TEDAVİYİ ALAMAYIZ'

Göktaş, "Şu an valilik izinlerimiz çıktı. Bağış toplama aşamasındayız. Çok şükür, insanlar ellerinden geldiğince destekte bulunuyorlar. Belediyemiz olsun, başkanımızla birkaç görüşme yaptık. Ama tabii ki çok yüksek bir meblağ. Bizim bunu aile olarak, çevremiz olarak yetebilmemiz imkansız. Desteksiz hiçbir şekilde bu tedaviyi alamayız. Yaklaşık 77 milyon ve 80 milyon TL arasında olan bir tedavi. Desteksiz bir şekilde ilerleyemeyeceğiz. Valilik hesabımızda biriken bir ücret. Bu ücret onaylandığında, bu ücret toplandığında ücret direkt hastaneye aktarılıyor. Biz hiçbir şekilde menfaat sağlayamıyoruz ki zaten böyle bir şey söz konusu değil. Eğer ki bu miktar biraz daha fazla hesabımızda birikirse, bu paralar diğer SMA'lı bebeklere paylaştırılıyor. Biz hiçbir şekilde bu parayı kullanamıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti: Etkilenmemek elde değil

Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
title