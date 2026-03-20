Haberler

SMA hastası Rüzgar bebeğe en güzel bayram hediyesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da SMA TİP-2 tanısı konulan 5 aylık Rüzgar Göktaş'ın tedavisi için gerekli 82 milyon TL toplandı. Rüzgar bebeğin tedavisi için yapılan bağış kampanyaları sonuç verdi ve Rüzgar, Dubai'ye tedaviye gidecek.

BOLU'da SMA TİP-2 tanısı alan 5 aylık Rüzgar Göktaş'ın tedavisi için gerekli olan 82 milyon TL toplandı. Böylece Rüzgar bebeğe ve ailesine en güzel bayram hediyesi verilmiş oldu.

Bolu'da 31 Ekim 2025'te dünyaya gelen Rüzgar bebeğe, 10 günlükken SMA TİP-2 tanısı konuldu. Rüzgar bebeğin annesi Ebru Uğurlu Göktaş ve babası Ümit Göktaş, çocuklarının tedavisi için gerekli olan yaklaşık 82 milyon TL için Bolu Valiliği'ne bağış kampanyası başvurusunda bulundu. Valilik, 3 ay önce Rüzgar bebeğin yurt dışındaki tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için bağış kampanyasına onay verdi. Rüzgar'ın sağlığına kavuşması için kentteki sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve vatandaşlar seferber oldu. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu destekleri ile Gazel Folklor ekibi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Rüzgar bebeğin tedavisi için yardım gecesi düzenlendi.

YARDIM İÇİN TELEFON BAŞINA GEÇTİLER

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen ayrı bir yardım gecesinde de siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları yardım toplamak için telefon başına geçti. Gecede kentteki iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar, telefonla ve sanal medya üzerinden canlı yayınlanan programa bağlanarak 4 saatte 18 milyon, Kadir Gecesi'nde ise vatandaşlardan gelen fitre ve zekatlarla 7 milyon TL toplandı.

RÜZGAR BEBEK DUBAİ'YE GİDECEK

Rüzgar bebeğin ailesi ile Bolu halkının SMA hastası bebeği yaşatmak için verdiği mücadele, 100'üncü gününde mutlu sona ulaştı. Tedavi için gereken 82 milyon TL toplandı, böylece Rüzgar bebeğe ve ailesine en güzel bayram hediyesi verilmiş oldu. Rüzgar bebek tedavisi için önümüzdeki günlerde Dubai'ye götürülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

Savaşta üstünlük el değiştirdi! Bir günde iki ağır darbe
Netanyahu'dan 'Savaş ne zaman biter?' sorusuna yanıt

"Savaş ne zaman biter?" diye soruldu! İşte verdiği yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi

Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı

Konuk Başbakana soğuk duş! Diplomatik nezaket kuralları yerle bir oldu
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi