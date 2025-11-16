Haberler

Bolu'da Sivil Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Bolu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, yolcu otobüsü durdurularak kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim gerçekleştirdi.

Bolu-Mudurnu kara yolunda yapılan uygulamada yolcu otobüsü, jandarma trafik ekiplerince kontrol noktasında durduruldu.

Otobüste seyahat eden sivil jandarma personeli, şoför ve yolculara denetimin amacı hakkında bilgi verdi, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

İl Jandarma Komutanlığı, "Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde "trafikte 1 can kaybı bile fazladır" anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik personeli ve ekipmanlarının etkin şekilde kullanıldığı uygulamalarda, can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek hedefleniyor.

Yetkililer, trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
