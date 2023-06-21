Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Dorukhan Tüneli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Dorukhan Tüneli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Devrek istikametinden Mengen'e giden E.U. yönetiminde 34 RH 8483 plakalı otomobilde, tünel içerisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel