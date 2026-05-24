Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da D-100 kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
O.Y.E. idaresindeki 34 EE 5242 plakalı otomobilin motor bölümünde, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bolu Dağı mevkisinde yangın çıktı.
Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Zafer Göder