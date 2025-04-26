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Bolu'da Sağanak Yağmur Sebebiyle Semt Pazarı Zor Anlar Yaşadı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki semt pazarında aniden bastıran sağanak yağmur, esnafı ve vatandaşları zor durumda bıraktı. Açık alanda tezgah açan esnaf, ürünlerini korumak için mücadele ederken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan semt pazarında aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşlara ve pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

İlçede akşamüzeri etkili olan yağmur nedeniyle açık alanda tezgah açan esnaf, ürünlerini korumaya çalışırken zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Birçok pazarcı ürünlerinin ıslanmaması için brandalar ve naylonlarla önlem almaya çalıştı. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Güncel
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