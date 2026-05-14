Bolu'da sağanak sonrası alt geçitte su birikintisi oluştu
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, özellikle Paşaköy alt geçidinde su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri olumsuz durumu gidermek için müdahale etti.
Bolu'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
Paşaköy alt geçidinde oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Olay yerine gelen trafik ekipleri, su birikintisinin olduğu yönü ulaşıma kapattı.
Karayolları ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz