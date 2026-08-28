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Bolu'da Sıcaklık 15 Derece Düştü, Sağanak Etkili

Bolu'da Sıcaklık 15 Derece Düştü, Sağanak Etkili
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Bolu'da dün 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, bugün sağanak yağışla birlikte yaklaşık 15 dereceye kadar düştü. Meteoroloji'nin uyarısının ardından gün boyu aralıklarla süren sağanağın devam etmesi bekleniyor.

BOLU'da dün 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı, bugün yaklaşık 15 derece düşerken, gün boyu aralıklarla sağanak etkili oldu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da gün boyu aralıklarla sağanak etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının dün 30 dereceye kadar yükselmesinin ardından bugün sağanak ile birlikte sıcaklık 15 dereceye kadar düştü. Sağanağın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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