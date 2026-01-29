Haberler

Bolu'da rüzgar ve eriyen kar çam ağaçlarını devirdi

Bolu'da rüzgar ve eriyen kar çam ağaçlarını devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da karların erimesi ve etkili rüzgar sonucu ormanlık alanlarda bazı çam ağaçları devrildi. Ulaşımda aksamalar yaşandı, ekipler devrilen ağaçları keserek yolları açtı.

Bolu'da karların erimeye başlaması ve etkili olan rüzgar nedeniyle ormanlık alanlar ile yol kenarlarındaki bazı çam ağaçları devrildi.

Sarıalan, Kartalkaya ve Aladağ Yaylasındaki ormanlık alanlarda bazı çam ağaçları kökünden devrilirken, Kartalkaya, köy ve yayla yolları üzerine düşen ağaçlar zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, motorlu testere yardımıyla devrilen çam ağaçlarını keserek yolları kısa sürede trafiğe açtı.

Yetkililer, hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım