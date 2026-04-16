Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında jandarma 2 ayrı adreste arama yaptı
Bolu'da, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal ve iki personeli, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aramaların yapıldığı Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Başkanı Mustafa Altındal ile 2 personeli gözaltına alındı. 3 şüphelinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mutlu YUCA/ BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı