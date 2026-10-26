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Bolu'da polisler, Cumhuriyet yıldönümünde öğrencilerle 103 uçurtma uçurdu

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Bolu'da polisler, Cumhuriyet yıldönümünde öğrencilerle 103 uçurtma uçurdu
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Bolu'da polis ekipleri Cumhuriyetin yıldönümü nedeniyle Gazi Paşa Ortaokulu bahçesinde uçurtma şenliği düzenledi. Polisler öğrencilerle Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı uçurdu; etkinlikte yarışmalar yapıldı ve öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.

BOLU'da polis ekipleri Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü nedeniyle öğrencilerle birlikte gökyüzüne Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı birlikte uçurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü nedeniyle uçurtma şenliği düzenlendi. Karaçayır Mahallesinde bulunan Gazi Paşa Ortaokulunun bahçesinde polisler Cumhuriyetin 103. yılına özel hazırlanan Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı öğrencilerle birlikte gökyüzüyle buluşturdu. Öğrenciler polislerle birlikte uçurtmalarını uçururken halat çekme, çuval yarışmalarıyla da doyasıya eğlendiler. Etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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