Bolu'da Plakasız Motosikletle Tehlikeli Sürüş Anları Kaydedildi

Bolu'da iki sürücünün plakasız motosikletleriyle araçların arasında yüzüstü yatarak hızla ilerlemesi bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

BOLU'da 2 sürücünün yüzüstü üzerine uzandıkları plakasız motosikletleriyle araçların arasından geçtikleri anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Bolu geçişinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, yüzüstü üzerine yattıkları plakasız motosikletleriyle araçların arasında hızla ilerledi. O anlar, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine polis ekipleri, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

HABER: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
