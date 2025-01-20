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Bolu'da Pazarcı Öğrencilere Ücretsiz Meyve Dağıttı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir pazarcı esnafı, 'Takdir belgesi getirene vitamin bedava' kampanyasıyla öğrencilerine ücretsiz meyve dağıttı. Esnaf, çocukları meyve yemeye teşvik ederek takdir belgesi olan öğrencilere muz, mandalina ve portakal hediye etti.

"Takdir getirene vitamin hediye" dedi, öğrencilere meyve dağıttı

BOLU - Bolu'da bir pazarcı esnafı portakal ve mandalina sattığı tezgahına "Takdir belgesi getirene vitamin bedava" yazısı asarak, öğrencilere ücretsiz meyve verdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 16 yıllık pazarcı esnafı Mehmet Karadayı, okulların ara tatile girmesi dolayısıyla öğrencilere jest yaptı. Esnaf Mehmet Karadayı, öğrencileri meyve yemeye teşvik etmek için ilgi çekici kampanya düzenledi. Tezgahına, "Takdir getirene vitamin bedava" yazısı asan Karadayı, karnesinde takdir belgesiyle gelen öğrencilere; ücretsiz muz, mandalina ve portakal verdi. Ayrıca Karadayı, teşekkür belgesiyle gelen öğrencileri de kırmayarak meyve hediye etti.

Takdir belgesi alan öğrenci İremsu Kayahan, "Mehmet abinin kampanyasına eşlik ettim. Takdir belgemle birlikte geldim. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diyerek Mehmet Karadayı'nın elini öptü.

Kampanyanın önümüzdeki haftaya kadar süreceğini belirten Esnaf Mehmet Karadayı, "Ben çocuklarımıza elimden geldiği kadar destek veriyorum. Amacımız, çocukları daha da çalışmaya teşvik etmek. Hiç sıkıntı değil. Biz Mudurnu'nun ekmeğini yıllardır yiyoruz. Kampanya bu hafta ve haftaya devam edecek. Öğrencilerimize vitamin desteğini sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bolu'da Pazarcı Öğrencilere Ücretsiz Meyve Dağıttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Güncel
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