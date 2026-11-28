Bolu'da patates yüklü römorka çarpan otomobilin sürücüsü polisleri fark edip kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da D-100 kara yolu Kuruçay mevkisinde gece saatlerinde otomobil, park halindeki patates yüklü traktör römorkuna çarptı. Patates çuvalları yola düşerken araçta hasar oluştu; polis ekiplerini gören otomobil sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.
BOLU'da otomobil, park halinde bulunan patates yüklü traktör römorkuna çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerini geldiğini fark edince kaçtı.
Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden 14 AH 565 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan patates yüklü traktör römorkuna çarptı. Patates çuvalları yola düşerken araçta hasar oluştu. Yakında bulunan polis ekipleri koşarak kaza yerine geldi. Ekiplerin geldiğini fark eden sürücü, aracını bırakıp kaçtı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.