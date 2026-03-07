Haberler

Parkta tartıştığı kişiyi darbetti, tacizle suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da 19 yaşındaki bir genç, parkta tartıştığı 67 yaşındaki N.A.'yı yumruklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, kendisinin taciz edildiğini iddia ederken, N.A. yoğun bakıma alındı.

BOLU'da 19 yaşında olduğu öğrenilen kişi, parkta tartıştığı N.A.'yı (67) yumruk atıp, darbetti. N.A. ağır yaralanırken; şüpheli, kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, parkta oturduğu sırada yanına gelen N.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kişi, N.A.'ya yumruk atıp, darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan N.A., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, N.A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Torunu yaşındaki genç, öldüresiye dövdü! İddia da bir o kadar vahim