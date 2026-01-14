Haberler

Bolu'da park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi'nde park halinde bulunan 14 ADM 936 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
