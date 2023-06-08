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Bolu'da otomobilin motor kısmına giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Bolu'da otomobilin motor kısmına giren 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Güncel Haberler

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Otobüs terminali mevkisinde E.A, park halindeki aracının motor kısmına yılan girdiğini görünce itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.

Çuvala konulan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mudurnu İtfaiye Bolu Güncel Haberler

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