Haberler

Bolu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bolu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu-Mudurnu kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Bolu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bolu- Mudurnu kara yolu Doğancı köyü Mudurnu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen ve ismi henüz belirlenemeyen 45-50 yaşlarındaki kadına, U.I. idaresindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılan kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin

Gole doyduk! Tarihi derbide kazanan Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı

Bu adamı durdurmak imkansız
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar