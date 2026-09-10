Bolu'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Bolu'da, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Bolu'da, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta ilerleyen G.D. idaresindeki 14 AEA 415 plakalı otomobil, apartmanların arasından yola aniden çıkan bisikletli çocuğa çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA