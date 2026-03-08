Bolu'da Anadolu Otoyolunda Otomobil Alev Aldı

BOLU'da Anadolu Otoyolunda motor kısmından dumanların yayıldığı, kısa sürede alev alev yandı.

Olay, saat 15.50 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dağakent mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İ.Ş. idaresindeki 41 AAR 830 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İ.Ş.'nin aracını emniyet şeridine çekmesinin ardından otomobilin motor kısmından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Otomobil alev alev yanmaya başlarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı