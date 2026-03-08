Haberler

Bolu'da Anadolu Otoyolunda Otomobil Alev Aldı

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda bir otomobilin motor kısmından yükselen dumanların ardından alevler sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

BOLU'da Anadolu Otoyolunda motor kısmından dumanların yayıldığı, kısa sürede alev alev yandı.

Olay, saat 15.50 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dağakent mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İ.Ş. idaresindeki 41 AAR 830 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İ.Ş.'nin aracını emniyet şeridine çekmesinin ardından otomobilin motor kısmından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Otomobil alev alev yanmaya başlarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
