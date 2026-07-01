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Bolu'da otoyolda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da otoyolda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Bolu Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

BOLU'da Anadolu Otoyolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Anadolu Otoyolunun Yedigöller Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mecit Bingöl idaresindeki 24 ABE 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mecit Bingöl olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Asım B., Hamide B. ve Aslınur B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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