Bolu'da Otomobil Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Mahir Aydın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

BOLU'da cipin önünde ilerleyen otomobile çarptığı kazada Mahir Aydın (9) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Tatlar köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Ensari yönetimindeki 41 VT 099 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen Aydın Kahraman idaresindeki 04 ABA 431 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilde bulunan Ömer Mahir Aydın'ın (9) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Aydın Kahraman, Sadi Aydın, Yakup Aydın, Songül Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
