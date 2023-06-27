Bolu'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Karabük istikametine seyreden Aylin Y. (25) idaresindeki 34 FAJ 38 plakalı otomobil, Çayören köyü mevkiinde kontrolden çıkarak refüje ve bariyerlere çarptı.
Devrilerek duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Ferdane D. (80), Cemile Y. (48), Gülbahar Y. (52), ve İsmail Y. (57) yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel