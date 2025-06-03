Bolu'da Oto Hırsızlığı: 1 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da Oto Hırsızlığı: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Olayın ardından emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, Y.D. (36) tutuklanırken, N.D. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Borazanlar Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürl???????üğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli, çaldıkları otomobille Sakarya'da yakalanarak Bolu'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D. (36) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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