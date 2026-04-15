Bolu'da otluk alanda çıkan yangını söndürüldü
Bolu'da, merkeze bağlı Yenicepınar köyü yakınlarında çöplerin atıldığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, meşelik alanlar ve ormana sıçramadan kontrol altına alındığı bildirildi.
Merkeze bağlı Yenicepınar köyü yakınlarındaki çöplerin atıldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otluk alana yayılan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekipler, yangını civardaki meşelik alanlar ile ormana sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA / Zafer Göder