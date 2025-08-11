Bolu'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başlatıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Göncek köyü yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Alevlerin ormanlık alana sıçraması nedeniyle çalışmalar devam ediyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel