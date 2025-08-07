Bolu'da Orman Yangını, Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Bolu merkeze bağlı Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri, arazözler ve yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Nurhan Çorlu - Güncel