Bolu'da Orman Yangını, Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da Orman Yangını, Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu merkeze bağlı Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri, arazözler ve yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arazözler ile yangın söndürme helikopteri de gönderildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Nurhan Çorlu - Güncel
Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.