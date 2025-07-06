Bolu'da Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları başlatıldı. Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava aracı gönderildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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