Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, 7 helikopter ve 23 arazözle yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, 7 helikopter, 23 arazöz, iş makinesi ve 145 personelin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar

Transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.