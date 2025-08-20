Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, 7 helikopter ve 23 arazözle yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, 7 helikopter, 23 arazöz, iş makinesi ve 145 personelin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.
Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel