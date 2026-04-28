Bolu'da nesli tehlikedeki Mısır akbabaları görüntülendi

BOLU'da doğa yürüyüşü yapan vatandaş, Türkiye'de en küçük akbabalar arasında yer alan ve nesli tehlike altındaki Mısır akbabalarını leşle beslenirken görüntüledi.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Patika14 Doğa Yürüyüşü Grubu lideri Muhammet Tarhan, arazide kuş hareketliliğini fark etti. Bölgeye yaklaşan Tarhan, açık alanda leşle beslenen nesli tükenme tehlikesi altındaki Türkiye'de en küçük akbabalar arasında yer alan Mısır akbabası ile karşılaştı. Tarhan, doğada nadir olarak görülen akbabaları cep telefonu ile görüntüledi.

