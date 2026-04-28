Bolu'da nesli tehlikedeki Mısır akbabaları görüntülendi

Güncelleme:
BOLU'da doğa yürüyüşü yapan vatandaş, Türkiye'de en küçük akbabalar arasında yer alan ve nesli tehlike altındaki Mısır akbabalarını leşle beslenirken görüntüledi.

BOLU'da doğa yürüyüşü yapan vatandaş, Türkiye'de en küçük akbabalar arasında yer alan ve nesli tehlike altındaki Mısır akbabalarını leşle beslenirken görüntüledi.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Patika14 Doğa Yürüyüşü Grubu lideri Muhammet Tarhan, arazide kuş hareketliliğini fark etti. Bölgeye yaklaşan Tarhan, açık alanda leşle beslenen nesli tükenme tehlikesi altındaki Türkiye'de en küçük akbabalar arasında yer alan Mısır akbabası ile karşılaştı. Tarhan, doğada nadir olarak görülen akbabaları cep telefonu ile görüntüledi.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi

Günlerce devam eden kriz, bu görüntüyle son buldu
Haberler.com
500

CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

Karşılama törenine damga vuran sözler! Kral ne yapacağını şaşırdı

22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı

Sezonu kapatan Arda'yı şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim