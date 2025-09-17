Bolu'da Nesli Tehlike Altındaki Kara Akbaba Doğaya Salındı
Bolu'da bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki kara akbaba, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Doğa Koruma ekipleri tarafından kurtarılan kuşun bağırsak enfeksiyonu geçirdiği belirlendi.
Kentteki ormanda nesli tehlike altında olan kara akbaba, bitkin halde bulundu. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kara akbabanın, bağırsak enfeksiyonu yaşadığı anlaşıldı. Kara akbaba, 3 günlük tedavisinin ardından Kartalkaya bölgesinde doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel