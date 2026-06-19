Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı Bolu'da yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı bölge değerlendirme toplantısı, Bolu'da düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın katılımıyla Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlendi.

Toplantıya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Güven Öngören ile Ankara, Bartın, Bilecik, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Sakarya ve Zonguldak il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları katıldı.

Toplantıda, bölge illerinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, sahada alınan tedbirlerin ve mevcut durumun değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları kapsamlı şekilde istişare edildi.