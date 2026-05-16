Bolu'da trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi

Bolu'da trafik ekipleri, motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı. Kask, emniyet kemeri, sürücü belgesi ve araç muayenesi gibi kontrollerin yanı sıra yaya önceliği kuralları da incelendi. Eksik evrak tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Kent merkezinin farklı noktalarındaki uygulamada ekipler, motosiklet ve otomobilleri kontrol etti.

Denetimlerde motosikletlilerin kask kullanımı, sürücü belgesi, ruhsat ve sigorta belgeleri incelenirken, otomobillerde ise sürücü belgesi, emniyet kemeri, araç muayenesi ile ticari araçlarda SRC ve psikoteknik belgeleri kontrol edildi.

Ayrıca kavşaklarda yaya önceliğine ilişkin kurallara yönelik denetim de yapıldı.

Evraklarında eksiklik tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
