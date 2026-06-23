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Bolu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bolu'da kaldırım taşına çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Hakan Özdemir (45) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bolu'da kaldırım taşına çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bolu'dan Gölköy istikametine seyreden Hakan Özdemir (45) idaresindeki 01 ANC 826 plakalı motosiklet, Karaköy Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki kaldırım taşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet metrelerce savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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